Yeni Yasama Yılında Sürpriz Buluşma

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından muhalefet sıralarına yönelerek DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile tokalaştı. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'na geçti.

Genel Kurul oturumunun tamamlanmasının ardından siyasi parti liderleri de art arda toplantı salonuna geldi. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şeref Holü'nden geçerek toplantı salonuna girerken, kısa süre sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit toplantıya katıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kurmaylarıyla birlikte toplantı salonuna geldi. Dervişoğlu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görüşmeye katıldı.

Yaklaşık Yarım Saat Süren 'Mini Zirve'

Yaklaşık yarım saat süren ve yeni yasama dönemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı, siyasi liderlerin katılımı ve oluşan diyalog zemini açısından dikkat çekici bulundu. Görüşmede Meclis çalışmaları, yeni yasama döneminin öncelikleri ve ülke gündemindeki önemli meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri Şeref Holü'ndeki Genel Kurul kapısından tek tek tokalaşarak uğurladı. Erdoğan, uğurlama sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile ayaküstü kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.

Erdoğan: 'Samimi bir havada görüşmemizi yaptık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İYİ Parti ile de ilk kez bir araya geldiniz, CHP yoktu ama liderlerin hepsiyle görüştünüz. Görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

'Samimi bir havada görüşmemizi yaptık, sağ olsun liderlerle beraber... Keşke siz de beraber olsaydınız.'

Dikkat Çeken Ayrıntı: CHP Zirvede Yer Almadı

Yeni yasama yılının ilk gününde gerçekleştirilen ve siyaset kulislerinde 'mini zirve' olarak adlandırılan görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yer almadı. Zirvenin, özellikle son dönemde siyasetteki diyalog çağrılarının ardından iktidar ile muhalefet arasındaki olası yeni temaslara zemin hazırlayabileceği değerlendirmeleri yapıldı.

TBMM'de yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte gerçekleşen zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle bir araya geldiği en kapsamlı buluşmalardan biri olarak kayda geçti. Görüşmenin, yasama döneminin ilerleyen süreçlerinde diyalog ve müzakere kanallarının açık tutulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE