Hukuki Destek Vatandaşın Ayağına Gidiyor

YASA Tırı, özellikle deprem gibi afetler sonrası ortaya çıkan hukuki sorunlara çözüm üretmek, mağdurların hak kayıplarının önüne geçmek ve adli yardıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış mobil bir hukuk merkezi olarak görev yapıyor. Tır içerisinde vatandaşlara ücretsiz olarak birebir hukuki danışmanlık sağlanırken, miras, tapu, kira sözleşmeleri, sigorta, tazminat, sosyal yardımlar, velayet gibi çok çeşitli konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

Deprem bölgelerinde çoğu zaman avukata ulaşmanın zorlaştığını ve birçok vatandaşın haklarını bilmediğini belirten uzmanlar, YASA projesinin özellikle afet sonrası süreçte önemli bir boşluğu doldurduğuna dikkat çekiyor. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde binlerce kişiye doğrudan danışmanlık hizmeti verilmiş durumda.

'Hukuki Danışmanlık Hizmeti Çok Sayıda Vatandaşa Ulaşıyor'

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, PERRE Haber Ajansı'na yaptığı yazılı açıklamada YASA TIR'ının geçen yıl da Adıyaman'da büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

'Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF iş birliği ile hayata geçirilen YASA projesi kapsamında bu yıl da Adıyaman'a gelen tır, depremden etkilenen vatandaşlarımız için çok önemli bir hizmet sunuyor. Baromuza bağlı gönüllü avukatların görev aldığı bu mobil hukuk merkezi, avukata ulaşamayan, hak arama yollarını bilmeyen veya mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaşımıza doğrudan destek sağlıyor. Vatandaşlarımızın ayağına kadar giden ücretsiz danışmanlık hizmeti, hak kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.'

'Ücretsiz Hukuki Danışmanlık İçin Herkesi Bekliyoruz'

YASA TIR'ında görev yapan Adıyaman Barosu'na bağlı avukatlar da vatandaşlara çağrıda bulunarak şu bilgileri paylaştı:

'YASA Tırı, Türkiye Barolar Birliği ve UNICEF'in ortak projesi kapsamında şu anda Adıyaman K19 konteyner kentinde hizmet veriyor. 2 Ekim 2025 tarihinde de burada olacağız ve 17 Ekim 2025'e kadar şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğiz. Bizler Adıyaman Barosu avukatları olarak bu projede gönüllü görev alıyoruz ve vatandaşlara ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi haklarını öğrenmek ve bilgi almak üzere YASA TIR'ına davet ediyoruz.'

YASA Projesi Hakkında

Türkiye Barolar Birliği'nin UNICEF iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirdiği YASA - Yolda Adli Yardım Servis Aracı projesi, doğal afet ve kriz dönemlerinde vatandaşların adli yardıma erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş mobil bir hizmet modelidir. İçerisinde avukat görüşme odaları, danışma masaları ve hukuki bilgilendirme materyallerinin bulunduğu YASA Tırı, şimdiye kadar 11 farklı ilde binlerce kişiye ulaştı.

Deprem, sel, yangın gibi afetlerin ardından yaşanan kira uyuşmazlıkları, tazminat davaları, sigorta başvuruları, miras ve tapu işlemleri gibi birçok konuda vatandaşlara hukuki rehberlik sunan proje, adli yardım hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürerek hak arama sürecini kolaylaştırıyor.

Hak Arama Sürecinde Önemli Bir Destek

YASA Tırı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'da, hâlen devam eden mülkiyet, sosyal yardım ve sigorta sorunları gibi birçok konuda vatandaşlara rehberlik ediyor. Baro yetkilileri, ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yalnızca kimlikleriyle tıra gelmelerinin yeterli olduğunu belirtti.

Kaynak : PERRE