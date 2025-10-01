Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal bilimler lisesi olarak bu yıl ilk defa kapılarını açan Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Tosun, okulun fiziki imkânları, eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin akademik gelişim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Tosun, sosyal bilimler alanında eğitim verecek olan bu yeni okulun öğrencilerin akademik başarılarına önemli katkılar sunacağını ifade ederek, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE