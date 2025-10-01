Sağlanan destek, yalnızca maddi bir katkı olarak değil; aynı zamanda İsias faciasında hayatını kaybeden çocukların anılarını gelecek nesillere taşıyan bir umut projesi olarak değerlendiriliyor. 32 ay önce yaşanan ve 26'sı çocuk 35 Kıbrıslı Türk olmak üzere 72 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından aileler tarafından kurulan dernek, bugüne kadar yüzlerce öğrencinin eğitimine katkı sundu.

'Çocuklarımız İçin Eğitim Yatırımı'

Burs protokolü, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs tarafından Lefkoşa'daki Doku Kitabevi'nde imzalandı.

Törende konuşan Karakaya, yaşanan acının hâlâ çok taze olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'6 Şubat'tan bu yana çok zor günler yaşadık ve hâlâ yaşamaya devam ediyoruz. Canlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan sadece İsias Otel değil; en büyük nedenlerden biri cehalet. Bu yüzden, Kıbrıs halkının ve dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verdiğimiz burslar, evlatlarımızın anılarını canlı tutacak ve onların yarım kalan yolculuklarını başka çocukların hayatlarında sürdürmemizi sağlayacak.'

Karakaya, bu yıl 60 ortaokul ve 45 lise öğrencisine burs verileceğini, bugüne kadar 315 öğrencinin dernek tarafından desteklendiğini belirtti. Ayrıca, 16 Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisinin eğitim harçlarının tamamının karşılandığını, 5 üniversite öğrencisine de her ay düzenli burs sağlandığını söyledi.

'Bu burslar yalnızca maddi bir destek değildir. Şampiyon Melekler'in ışığını geleceğe taşıyan birer bayraktır. Her bir öğrenci, çocuklarımızın bıraktığı mirası geleceğe taşımaktadır.'

'Yarım Kalan Eğitim Yolculuğunu Devam Ettiriyoruz'

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Kaybettiğimiz çocuklarımızın yarım kalan eğitim yolculuğunu başka çocuklarımızda yaşatmak için çabalıyoruz. Sağlanan burslar, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok kıymetli. Şampiyon Melekler'in adını ve hatırasını yaşatmak bizim için bir sorumluluk ve görevdir. Onların hayallerini ve umutlarını başka çocuklarda yeşertiyoruz.'

Karakaya, burs miktarlarının yıllara göre artış gösterdiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

2023-2024 Akademik Yılı: 105 öğrenciye yaklaşık 800 bin TL,

2024-2025 Akademik Yılı: 105 öğrenciye yaklaşık 1,8 milyon TL,

2025-2026 Akademik Yılı: 105 öğrenciye toplam 2,3 milyon TL.

Adalet Arayışı Sürüyor: İsias Davası 6 Kasım'da

Burs töreninde yalnızca eğitim değil, adalet mücadelesi de gündemin merkezindeydi. Dernek Başkanı Karakaya, 6 Kasım'da görülecek İsias davasına ilişkin olarak şöyle konuştu:

'Evlat acısıyla yaşamak her gün yeniden yanmak gibi. 32 ay geçti ama hâlâ sanki kapı çalacak ve çocuklarımız eve dönecek gibi hissediyoruz. Henüz Yargıtay süreci tamamlanmadı, bilirkişi raporları dahi hazırlanmadı. 6 Kasım'da kamu görevlilerinin yargılanacağı duruşmada bu raporların mahkemeye sunulmasını umuyoruz. Sorumlular en ağır ceza olan 'olası kast'la cezalandırılana kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'de hukuk beklentimizi karşılamazsa davamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağız.'

Karakaya ayrıca, davanın yalnızca İsias mağdurları için değil, Türkiye'deki tüm deprem davaları açısından da emsal niteliği taşıdığını vurguladı:

'Bu dava sadece Kıbrıslı Türk çocukların değil, Türkiye'de hayatını kaybeden binlerce insanın da davasıdır. Adıyamanlılar için de büyük önem taşıyor. Çünkü başka canlar göz göre göre yitip gitmesin. Adalet gelene kadar mücadelemiz sürecek.'

Kamu Görevlileri İlk Kez Hâkim Karşısında

'Asrın Felaketi' olarak anılan 6 Şubat depremlerinde çöken Grand İsias Otel ile ilgili olarak kamu görevlilerinin yargılandığı dava süreci yakından takip ediliyor. 6 Kasım'da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek üçüncü duruşmada, görevlerini ihmal ettikleri iddia edilen isimler ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Sanık sandalyesinde; dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi çalışanları Bilal Balcı, Mehmet Salih Alkayış, Abdurrahman Karaaslan ile ruhsat sürecinde imzası bulunan Yusuf Gül ve Fazlı Karakuş yer alacak.

Aileler, dava günü yeniden Adıyaman'da bir araya gelerek adalet taleplerini bir kez daha dile getirecek.

