Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 'Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır' anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Yeni yasama yılının aziz milletimizin iradesinin en parlak şekilde tebellür ettiği; intizam ve insicamın asla bozulmadığı; saygı, hoşgörü ve uzlaşının öne çıktığı verimli, bereketli ve başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Milletin ve memleketin esenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı şekilde önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca; teklifleriyle, önergeleriyle, yapıcı tenkitleriyle, ufuk açıcı değerlendirmeleriyle, siyasetin kalitesini artıran fikirleriyle yasama faaliyetlerine katkı sunacak her bir parlamenterimize, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, şimdiden minnettarlığımızı iletiyorum. Milli egemenliğin temsil ve tecelli makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, 4'üncü ve sonraki yasama yıllarında da aynı ruh, aynı kararlılık ve elbette aynı fedakarlıkla çalışacağına yürekten inanıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi; aslolan, milletin ve memleketin esenliğidir, huzurudur, bu aziz millete hayırlı hizmetler ve eserler kazandırabilmektir' dedi.

'Mesele Türkiye İse Gerisi Teferruattır'

'Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda, herkesin ortak bir paydada buluşma erdemi göstermesi, hem millete karşı sorumluluğumuzun hem de milli menfaatlerimizin gereğidir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu sene, 105'inci yaşını idrak eden Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Milli Mücadele'yi başarıyla sevk ve idare eden, Cumhuriyetimizi kuran iradedir. İstiklal Harbinin en zor günlerinde, en kritik kararlar istikbal mücadelemizin karargâhı olarak hayati görev üstlenen bu çatı altında alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, evet, Gazi bir Meclis'tir. Burası, 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' düsturuyla, milli iradenin tecelligahı olmuştur. Yüce Meclis, Türkiye'nin toplumsal tabanı en geniş istişare mekanizması olarak aynı zamanda demokrasimizin merkez üssüdür. Bakınız, bu kader birlikteliğimiz top seslerinin Polatlı'dan yankılandığı günlerde de böyleydi; bugün de değişen hiçbir şey yoktur. 'Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır' anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum' ifadelerine yer verdi.

'Meclisimiz, İkinci Defa Gazilikle Müşerref Olmuştur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in büyük bir cesaretle 15 Temmuz darbe girişimini engellediğinin altını çizerek, '15 Temmuz gecesi, savaş uçaklarının sonik patlamalarına ve tepesine yağan bombalara rağmen milletin emanetine korkusuzca sahip çıkan Meclisimiz, ikinci defa gazilikle müşerref olmuştur. İstiklal Harbinde yedi düvele direnerek tarihe geçen bu yüce çatı, tam da kendisine yakışır bir cesaretle 15 Temmuz darbe girişimini püskürterek, adını dünya parlamentoları içinde müstesna bir yere onurla yazdırmıştır. Bugün, burada, milleti temsil görevini şanla, şerefle, büyük bir mesuliyet duygusuyla yerine getiren tüm milletvekillerimizin, 15 Temmuz ruhunu her daim ihya edeceklerine inancım sonsuzdur' dedi.

'TBMM, Daima Haklının ve Mazlumun Yanında Oldu'

TBMM'nin Gazze'deki soykırıma karşı sergilediği tavizsiz tavırla milletin vicdanına tercüman olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meclisimiz Şunu da büyük bir gurur ve memnuniyetle belirtmekte fayda görüyorum: Meşruiyetini doğrudan doğruya milletimizden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, daima hakkın, haklının ve mazlumun yanında oldu. İsrail yönetiminin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma; bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Gazze'deki 'toplu-kıyıma' karşı sergilediği tavizsiz tavırla milletimizin vicdanına tercüman olan Meclisimiz, yayımladığı 7 ortak bildiriyle farkını ortaya koymuştur' dedi.

Ayrıca, TBMM'deki yeni yasama yılı açılışına katılmama kararı alan CHP'nin Genel Kurul'daki sıraları boş kalırken, Kurul'daki oturum öncesinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti'li milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek bir süre sohbet etti.

Kaynak : PERRE