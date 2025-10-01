'Sumud Filosu Cesaretin ve Kahramanlığın Sembolüdür'

İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan yaptığı açıklamada, Gazze'de yıllardır devam eden ablukanın artık son bulması gerektiğini belirterek, Sumud Filosu'nun taşıdığı anlamın yalnızca insani yardım boyutuyla sınırlı olmadığını dile getirdi.

'Yıllardır süregelen Gazze ablukasını kırmak amacıyla insanlık yüküyle yola çıkan Sumud Filosu, tüm dünyanın ortak vicdanını temsil etmektedir. Bu filo, cesaretin ve kahramanlığın sembolü olarak yola çıkmış ve inananların gönlünde şimdiden zafere ulaşmıştır' dedi.

Alsan, uluslararası toplumun ve siyasi aktörlerin sessizliğine dikkat çekerek, artık sözlerin yeterli olmadığını vurguladı.

'Siyaset Söylemden Çıkıp İcraata Dönüşmeli'

Siyasi aktörlerin ve hükümetlerin uzun süredir söylemlerin ötesine geçemediğini belirten İl Başkanı Alsan, Gazze'de yaşananların yalnızca insani değil, aynı zamanda tarihî bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

'Artık söylem üretmenin ötesine geçme zamanı gelmiştir. İcraat göstermenin, irademizi ortaya koymanın vakti geçiyor. Filistin halkının yaşadığı trajedi karşısında insanlık adına harekete geçmek zorundayız' diye konuştu.

Genel Başkan Ağıralioğlu'ndan Cumhurbaşkanı'na Çağrı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da Gazze'ye yönelik somut adımlar atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde milletvekilleri, parti liderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yüzlerce tır dolusu insani yardımın Gazze'ye gönderilmesini teklif etti.

'Sen tırların içine bin, ben yanına oturacağım namus sözü. Bu utançtan kurtulalım. Devletimizi, milletimizi, insanlığı kurtaralım.'

Ağıralioğlu'nun çağrısı, Türkiye'de Filistin meselesine yönelik siyasi tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olurken, Anahtar Parti cephesi bu girişimin 'siyasi değil, vicdani bir sorumluluk' olduğunu vurguladı.

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, uluslararası kamuoyunun da gündeminde yer almayı sürdürürken, Türkiye'den yükselen siyasi destek açıklamaları da art arda gelmeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE