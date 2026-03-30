İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılmasının ardından, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sert tepki gösterdi.

Milletvekili Tanal, yaptığı açıklamada, 'Savunmayı suç saymak, hukuk devletini yok saymaktır. Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında savunması sırasında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek yeni bir soruşturma başlatılması kabul edilemez bir hukuksuzluktur' dedi.

Tanal, ceza muhakemesinin temel ilkelerini hatırlatarak, Anayasa'nın 36. maddesi ve CMK'nın 147 ile 201. maddeleri gereği savunma hakkının dokunulamaz olduğunu vurgulayarak, 'Mahkeme salonunda yapılan savunmayı suçlama konusu yapmak; savunma hakkını ortadan kaldırmaktır, masumiyet karinesini ihlal etmektir, yargıyı bağımsızlıktan uzaklaştırmaktır' dedi.

Milletvekili Tanal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Savunma yargılanamaz. Savunmayı suç sayan anlayış hukuk devleti değildir. Bu yapılan hukuki değil, yargı eliyle siyaseti dizayn etme girişimidir. Hukuk buna izin vermez, veremez.'

ŞANLIURFA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE