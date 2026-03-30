Adıyaman esnaf ve sanatkar camiasında önemli bir gelişme yaşandı. Adıyaman İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Adaylık açıklaması, kentte faaliyet gösteren çeşitli meslek odalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı. Toplantıda konuşan Yanar, esnaf ve sanatkârların mevcut ekonomik koşullar karşısında daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekti.

Yanar, açıklamasında, göreve talip olmalarındaki temel amacın esnafın sorunlarını daha etkin bir şekilde gündeme taşımak ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirtti. Esnafın finansmana erişim, artan maliyetler ve değişen piyasa koşulları gibi başlıklarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Yanar, bu sorunlara yönelik somut adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Yanar, esnafın temsil gücünün artırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bu kapsamda, kamu kurumlarıyla daha etkin iletişim kurulması ve esnafın taleplerinin ilgili mercilere daha güçlü şekilde iletilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Yanar ayrıca, odalar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlarını da paylaştı. Farklı meslek gruplarının ortak sorunlarının daha hızlı ve etkili biçimde çözülebilmesi amacıyla iş birliğinin artırılmasının önemine değinen Yanar, yerelde daha organize bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Ekonomik vizyon başlığı altında ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin değişen ticaret koşullarına uyum sağlamasına yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Yanar, özellikle dijitalleşme, e-ticaret ve yeni nesil pazarlama yöntemleri konusunda destek programlarının gündemlerinde olduğunu söyledi. Bu çerçevede eğitim faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri ve çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alınmasının planlandığı ifade edildi.

Yerel ekonominin canlandırılmasına yönelik projelere de değinen Yanar, şehirdeki ticari hareketliliğin artırılması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amacıyla ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hareket edileceğini bildirdi. Açıklamada, esnafın rekabet gücünü artıracak uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Toplantıya katılan oda temsilcileri ve esnaf mensupları, adaylık açıklamasını dikkatle takip ederken, önümüzdeki süreçte Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçimlerine ilişkin temasların yoğunlaşması bekleniyor. Kentte farklı meslek gruplarının sürece ilişkin değerlendirmeler yapmaya başladığı ve seçim takviminin netleşmesiyle birlikte çalışmaların hız kazanacağı ifade ediliyor.

Hakan Yanar, açıklamasının sonunda, esnaf ve sanatkârların ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, sürecin tüm paydaşlar açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ