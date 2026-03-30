Esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde gelen bu adaylık, şehirdeki ticari hayatın temsil noktalarında yeni bir vizyon arayışını da beraberinde getirdi.

"Esnafın Sesi Daha Gür Çıkacak"

Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik mesajları veren Hakan Yanar, esnafın sorunlarını sadece dinleyen değil, çözüm üreten bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını vurguladı. Yanar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Esnafımızın daha güçlü bir yapıya kavuşması, ekonomik anlamda hak ettiği desteği alması ve toplumdaki değerinin pekişmesi için bu onurlu göreve talip olduk. Bizim derdimiz, Adıyaman’ın her sokağında alın teri döken sanatkârımızın, tüccarımızın sesi olmaktır."

Projelerle Geliyor: "Yeni Bir Dönem Başlatacağız"

İnşaatçılar Odası’ndaki tecrübesini tüm esnaf kollarına yaymayı hedefleyen Yanar, Adıyaman’ın yerel ekonomisini canlandıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Adaylık sürecinin sadece bir isim değişikliği değil, bir hizmet yarışı olduğunun altını çizen Yanar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Güçlü Temsil: Esnafın bürokrasi ve ekonomi karşısında daha dirençli hale getirilmesi.

Esnafın bürokrasi ve ekonomi karşısında daha dirençli hale getirilmesi. Dayanışma Ağı: Odalar arası koordinasyonun artırılarak sorunların yerinde çözülmesi.

Odalar arası koordinasyonun artırılarak sorunların yerinde çözülmesi. Ekonomik Vizyon: Küçük esnafın dijitalleşen dünyaya ve modern ticaret şartlarına uyum sağlaması için destek programları.

Esnaf Camiasında Hareketlilik Kapıda

Hakan Yanar’ın adaylığını açıklamasıyla birlikte, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği seçimleri için kulisler de hareketlenmeye başladı. Şehirdeki pek çok meslek odası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen duyuru, esnaf arasında "yeni bir kan değişimi" olarak yorumlanıyor.

Yanar, "Adıyaman’da esnafımız için yeni bir dönemi el birliğiyle başlatacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber: İbrahim Alptekin