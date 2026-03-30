Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, mart ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalarak 97,9 değerine geriledi.

Endeks 100'ün Altına İndi

Ekonomik güven endeksi, şubat ayında 100,7 iken mart ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 97,9'a geriledi. Endeksin 100'ün altına inmesi, ekonomik beklentilerde kötümserliğe işaret ediyor.

Tüketici Güveni Geriledi

Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 85,0 oldu. TÜİK verilerine göre tüketici güveninde mevsim etkisi bulunmuyor.

Sektörel Güven Endeksleri Düşüşte

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi martta yüzde 3,9 azalarak 100 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 düşüşle 113,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113,6 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 düşerek 80,6 değerine geriledi.

Genel Değerlendirme

Endeksin 100'den büyük olması ekonomik iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Mart ayında hem tüketici hem de sektörel güven endekslerindeki düşüş, ekonomik beklentilerde belirgin bir gerilemeye işaret ediyor.

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE