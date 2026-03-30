Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun yağışların ardından, Gölbaşı-Adıyaman karayolu üzerindeki Yarbaşı Mezarlığı suyla doldu. Şiddetli yağmur sonrası mezarların büyük bölümü sular altında kalırken, bölgede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar, 'Atalarımızın, yakınlarımızın mezarları sahipsiz bırakılmamalı. Her yağmurda aynı manzarayı görmekten bıktık. Bu mezarlıklar kutsal mekânlardır, belediye ve yetkililer derhal önlem almalı' dedi. İddialara göre mezarlıkta izinsiz dolgu çalışmaları yapıldığı ve bu nedenle su baskınının oluştuğu belirtildi.

Özellikle Gölbaşı Belediyesi'ni eleştiren vatandaşlar, 'Belediye görevini yapmıyor. Mezarlıkların korunması ve altyapının düzenlenmesi belediyenin asli görevidir. Her yağmurda mezarlarımız su altında kalıyorsa bu açıkça ihmaldir. Vergimizi veriyoruz, hizmet bekliyoruz. Bu kadar kutsal bir mekâna sahip çıkamayan yönetim halkın güvenini nasıl kazanacak?' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, belediye ve ilgili kurumların derhal harekete geçmesini ve mezarlıkların korunması için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

