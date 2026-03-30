Dicle Üniversitesi ile aynı eğitim bünyesi altında faaliyet gösteren Özel Bulut Başarı Okulları ve Özel Diyarbakır Maya Okulları arasında, üniversite personelinin çocuklarına yönelik eğitim olanaklarının geliştirilmesi amacıyla eğitim iş birliği protokolleri imzalandı.

İmzalanan protokoller kapsamında, üniversite personelinin çocuklarının eğitim süreçlerinin desteklenmesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden daha etkin şekilde yararlanmaları ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor. Protokoller ile birlikte, Özel Bulut Başarı Okulları bünyesinde ortaokul, fen lisesi ve anadolu lisesi kademelerinde, Özel Diyarbakır Maya Okulları bünyesinde ise anaokulu ve ilkokul kademelerinde eğitim görecek üniversitesi personeli çocuklarına yönelik çeşitli imkanlar sunulacak. Bu kapsamda öğrenciler; eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinlikler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Protokoller çerçevesinde, üniversite personelinin çocuklarına eğitim-öğretim ücretleri üzerinden Özel Bulut Başarı Okullarında yüzde 46 oranında, Özel Diyarbakır Maya Okullarında ise ilkokul düzeyinde yüzde 46, anaokulu düzeyinde yüzde 57 oranında indirim uygulanacak. Bununla birlikte öğrencilere yönelik atölye çalışmaları, seminerler ve geziler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek, veli destek programları kapsamında ailelere yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirilecek. Protokoller kapsamında taraflar, eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi ve aile-çocuk-okul iş birliğinin güçlendirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütecek.

İş birliği protokolleri, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile Özel Diyarbakır Maya ve Bulut Başarı Okulları Kurucusu Mehmet Nezir Bulut tarafından imzalandı.