Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Şırnak'ı temsil eden Cizre Dicle Spor, Van'daki rakiplerini devirerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

U-16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları, Türkiye genelinde 78 ilden 139 takımın katılımıyla 24 farklı grup merkezinde gerçekleştirildi. Şampiyonanın Van ayağında Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis illerinin U-16 il birincileri kozlarını paylaştı. Van Sanayi Semt Sahasında oynanan ve tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda, genç kramponların sergilediği performans izleyenlerden tam not aldı. Şırnak U-16 Ligini namağlup şampiyon tamamlayarak bölge elemelerine büyük bir moralle gelen Cizre Dicle Spor, turnuvanın yarı finalinde Hakkari Spor ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 4-0'lık net bir skorla ayrılıp adını finale yazdırarak şampiyonluk sinyalini verdi. Büyük bir heyecana sahne olan final müsabakasında Siirt Spor ile karşı karşıya gelen Cizre Dicle Spor, oyun disiplininden kopmayarak sahadaki hakimiyetini korudu. Rakibine geçit vermeyen Cizre ekibi, Eyüp Emir Sever ve Enes Örnek'in kaydettiği gollerle maçı 2-0 kazanarak 1. kademe şampiyonu olmayı başardı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk sevincini sahada taraftarlarıyla kutladı.

Elde edilen başarının ardından açıklamalarda bulunan Cizre Dicle Spor teknik direktörü Burak Dadak, galibiyeti tüm Cizre halkına armağan etti. Dadak, 'Şırnak'ta başlayan bu yolculuğu, Van'da kupayı kaldırarak taçlandırdık. Sahada terinin son damlasına kadar savaşan, disiplinden kopmayan ve Cizre'nin ruhunu sahaya yansıtan futbolcularımı kutluyorum. Bu kupa sadece bir başlangıç; hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nın ilerleyen kademelerinde de aynı azimle şehrimizi temsil etmek. Bize inanan ve destek veren tüm Cizre halkına bu şampiyonluğu armağan ediyoruz'' dedi.

Cizre Dicle Spor, bu sonuçla Türkiye Şampiyonası'nda bir üst tura yükselerek Şırnak'ı temsil etme hakkı kazandı.