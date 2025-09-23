Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı makamında ziyaret etti.

30. Yıl Kutlamaları ve GAP Oscar Daveti

Görüşmede, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. kuruluş yılı dolayısıyla 25 Ekim’de gerçekleştirilecek kutlama programı ve odanın sponsorluğunu üstlendiği 17. GAP Oscar Ödül Töreni gündeme geldi.

Oda Başkanı Tamer Atalay, iki ülkenin iş dünyası arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Büyükelçi Altan’ı söz konusu etkinliklere davet etti.

Büyükelçi Altan: ‘Türk-Romen Dostluğuna Büyük Katkı’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, odanın uzun yıllardır üstlendiği rolün önemine dikkat çekti. Altan, şu ifadeleri kullandı:

“Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, Romanya’da 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Odanın katkı sunduğu, yönlendirdiği ve takip ettiği yatırımlar, Türk-Romen dostluğuna büyük katkı sağlamıştır. Biz büyükelçilik olarak burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Heyetten Geniş Katılım

Ziyarette GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk ve Oda Yöneticisi Özgür Alp de yer aldı. Heyet, yaklaşan kutlama programı ve GAP Oscar Ödül Töreni’ne Türkiye’den ve yurt dışından katılacak konuklara ilişkin ayrıntıları Büyükelçi Altan ile paylaştı.

Kaynak : PHA