Şeriban ÖZÇAKMAK – 6 Şubat depremleri sonrasında, FRIT fonu kapsamında Adıyaman’ın içme suyu şebeke hattının yenilenmesine destek veren Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yetkilileri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelerek çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

Başkan Tutdere, AFD yetkilileri Xavier Muron, Katell Rivolet, Camille Provost, Fabrice Juquois, Şaban Soysal, M. Emre Hakyemez, Yonca Moralı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Bölge Müdürlüğü heyetiyle birlikte yapılan toplantıda, kentte devam eden altyapı projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“Felaketler Karşısında Gösterilen Dayanışma, Halkımız İçin Çok Kıymetli”

Destekleri için AFD heyetine teşekkür eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı kaldırmak adına Fransız halkı şehrimizle ve ülkemizle büyük bir dayanışma gösterdi. Bu destekleri için Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. Böylesi felaketler karşısında ülkelerin ve kurumların dayanışması hem yaraların sarılması hem de halkın yeniden hayata tutunması açısından çok kıymetli. Bugün Adıyaman’ın her sokağında içme suyu çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımız bu çalışmaları gördükçe geleceğe umutla bakabiliyor. Bu yatırımlar, yalnızca altyapıyı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda halkımızın moral ve motivasyonuna da büyük katkı sağlıyor.” diye konuştu.

“Gelecek Nesiller Temiz Suya Erişecek”

İçme suyu çalışmalarının kurumlar arası dayanışmayla sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, “Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz ve gelecek nesiller temiz suya çok daha güvenli şekilde erişecek, asbest boruların yarattığı riskler ortadan kalkacak. Desteğinizle hayata geçen bu yatırım yalnızca bugünün değil, geleceğin de projesidir. Ulusal ve uluslararası platformlarda bu projeyi gururla dile getiriyorum. Tamamlandığında insanlarımızın temiz suya erişimini sağlamak hepimiz için büyük bir mutluluk olacak” dedi.

Toplantı, AFD yetkilileri, İller Bankası heyeti ve Adıyaman Belediyesi’nin teknik ekipleri arasında yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak : PHA