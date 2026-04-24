Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin ardından altyapısı zarar gören mahallelerde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sümerevler Mahallesi’nde yürütülen altyapı yenileme sürecinin ardından başlatılan asfalt ve üstyapı çalışmaları artık tamamlanma aşamasına geldi. Mahalle genelinde sürdürülen çalışmalarla birlikte yolların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı bölgede, özellikle ana arterlerde asfalt serimi devam ederken, eksik kalan noktaların da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlarken, ulaşım konforunun artırılması için de önemli bir adım olarak görülüyor.

Çalışmalar Yerinde İncelendi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sümerevler Mahallesi’nde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Tutdere, mahallede üstyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Yağışlar Nedeniyle Aksayan Noktalar Tamamlanacak

Depremler sonrası altyapısı kullanılamaz hale gelen mahallede, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından üstyapı sürecine geçildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Borsa Anadolu Lisesi önündeki caddede asfalt seriminin sürdüğünü belirten Tutdere, yağışlar nedeniyle tamamlanamayan cadde ve sokakların da kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Kent Genelinde Çalışmalar Sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tutdere, Sümerevler Mahallesi’nde çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Yaz Aylarında Çalışmalar Artacak

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek yaz aylarında çalışmaların hız kazanacağını söyledi. Kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüleceğini ifade eden Tutdere, ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.