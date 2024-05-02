Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen TBB Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması, bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - TBB'den yapılan yarışma duyurusuna göre iki aşamalı olarak planlanan yarışmanın ilk aşaması olan Bölge Elemeleri, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde, bölge barolarının kendi aralarında belirledikleri ev sahibi baroların illerinde, eş zamanlı olarak yapılacak.

Aynı “olay metni” üzerinden yarışacak olan 56 baroya kayıtlı stajyerlerin oluşturdukları takımlar, çekecekleri kura sonucuna göre “katılan vekili ” veya “sanık müdafi ” olacak. Takımlara, yargıç masasına oturan jüri üyeleri puan verecek.

Bölgelerde birinci olan takımlar, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan final yarışmasında Türkiye derecesine girme mücadelesi verecekler.

Yargının kurucu unsuru olan savunmanın temsilcisi avukatı, diğer kurucu unsurlar karar ve sav temsilcileri olan hakim ve savcı ile birlikte, hukuka ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştirecekleri yargılama faaliyetine ve duruşmaya hazırlamayı amaçlayan yarışma ile mesleki dayanışmanın da temelleri atılacak.

2024 yılı TBB Kurgusal Duruşma Yarışması Bölge Elemelerine ev sahipliği yapacak barolar ve bölgelere göre yarışacak.