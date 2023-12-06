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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, partisinin Meclisteki Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap etti.

Necmettin Erbakan'ın, başbakanlığı döneminde, Özürlüler İdaresi Başkanlığını kurduğunu, şimdiki iktidarın burayı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne çevirdiğini, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluş haline getirdiğini hatırlatan Başkanvekili Kaya, Erbakan'ın, engellilere verdiği önemin burada görüldüğünü aktaran Kaya, engellinin partisi, siyaseti olmayacağını, Meclis'te uzlaşıyla engellilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini anlattı.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğunu belirten Kaya, "Kadınların her alanda hak ettikleri temsiliyete ulaşması için geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu. 6 Temmuz'da parti gruplarını oluşturduklarını, gruplarının bu tarihten beri "yok sayılmaya çalışıldığını" iddia eden Kaya, "Sayın Meclis Başkanı'ndan ya da başka bir otoriteden, yani kimsenin babasının bostanından bağ talep etmiyoruz, sizlerin hakkınızı talep ediyoruz. Bu, Meclis Başkanımızın lütfu değil, yasaların, Meclis İçtüzüğünün verdiği bir görevdir." diye konuştu.

Filistin'in kanayan bir yara olduğunu, bu konuda iktidara çağrıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Kaya, "İsrail 7 Ekim'de mi zalimleşti? İsrail 75 yıldır terörist, 75 yıldır zalim. Sizin aklınız yeni mi başınıza geliyor?" ifadesini kullandı. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, tarım ve hayvancılıkta işlerin iyiye gitmediğini savunan Kaya, her seçimin bir fırsat olduğunu dile getirerek, 31 Mart'ta, AK Parti'nin ampulünü söndüreceklerini söyledi.