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DEVA Partili Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, katı sınıflara ayrılmış toplumlardaki en alt katmanı anlatan terime "parya" dendiğini, Türkiye'de de bugün milyonlarca vatandaşın "öz vatanında parya durumuna getirilmiş halde olduğunu" söyledi.

Türkiye'nin, kendi vatanında bir ev almanın hayalini kuramayan, çocuğunun beslenme çantasını dolduramayan, turistlerle dolup taşan lokantalara, AVM'lere ve sahillere gıpta ile bakan insanların ülkesi haline geldiğini ifade eden Dalgın, "Milyonlarca insanımız yarından umudunu kesmiş, sadece hayatta kalabilmek için didiniyor ve artık maalesef öz saygısını yitirmeye başlamış durumdalar." dedi.

DEVA Partisi'nin rant yerine üretimi, yatırımı ve istihdamı öncelediğini, vasatlık yerine dünyayla yarışmayı odağına aldığını kaydeden Dalgın, kontrol-kumanda ekonomisi yerine hür teşebbüsü rehber edindiğini ifade etti.

Ekonominin dinamosu KOBİ'leri destekleyen bir kalkınma seferberliği ile yaşanan sıkıntıların tümünün üstesinden gelmeyi hedeflediklerini belirten Dalgın, "İnsanımızı paryalıktan çıkaracak, hür, zengin, güçlü ve dünyayla yarışan Türkiye'nin vatandaşları olmalarına imkan sağlayacağız." diye konuştu.