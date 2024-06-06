"Korku Dolu Anlar Yaşandı"

Deprem, ilçede paniğe neden oldu. Ancak, yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar kısa süreliğine ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yetkililer sakin olunması yönünde çağrıda bulundu.

"Yetkililerden Açıklama"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. AFAD yetkilileri, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaya davet etti.

"Depreme Hazırlıklı Olma Vurgusu"

Uzmanlar, depremin ardından bölgedeki vatandaşlara deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yaptı. Depremle ilgili olarak daha detaylı bir incelemenin sürdüğü ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

"Halkın Güvenliği İçin Tedbirler Alındı"

Adıyaman Valiliği ve Çelikhan Kaymakamlığı, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerekli tedbirlerin uygulandığını belirtti. Ayrıca, ilçe genelinde hasar tespit çalışmalarının da yapılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA