Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında, tünelin girişi tespit edildi. Bu önemli keşif, hem tarihi hem de arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip. Tünelin antik dönemde su temini ve güvenlik amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Tünelin girişinin bulunmasının ardından, arkeologlar ve uzmanlar bölgede kazı çalışmalarına başladı. Tünelin tam uzunluğu, yapısı ve kullanım amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla detaylı araştırmalar yapılacak.

Kazı ekibi, yaklaşık 25 metre boyunca merdivenli tünelde ilerledi. Antik dönemde Nympahaios'tan Arsemia Antik Kenti'ne su taşımak ve askerlerin gizlice başka bölgelere gitmesi için kullanıldığı tahmin edilen tünel için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, tünel ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arsemia Antik Kenti'nin hemen batı kısmında yer alan bir su tüneli tespit ettik. Bu su tünelinde yapmış olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkartıldı. Bu 25 basamaktan sonra ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Bu kazılar sonucunda Nympahaios Çayı'na (Eski Kahta Çayı) ulaşmayı düşünmekteyiz. Daha önceki antik dönemde güvenlik nedeniyle Eski Kahta Kalesi ile Arsemia Antik Kenti arasında bir su tünelinin olduğundan Alman Yüksek Mühendis Fihrt Apple bahseder. Burada yer altı su tünelinden bahseder. Büyük ihtimalle burada yapacağımız kazılar neticesinde ilk yer altı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Kaynak : PHA