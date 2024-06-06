Gölbasi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri 7 gün 24 saat ilçenin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, günün belirli saatlerinde ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yapıyor. İlçede bulunan Mobese sistemiyle Trafik kural denetlemesi başta olmak üzere ilçeye giriş çıkış yapan araçlarda takip edilebiliyor. İlçede bulunan Mobese sistemi ile de Kural ihlali yapan araçların denetlendiği ve İhlal yapan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi. Özellikle ilçe giriş ve çıkışlarında sıkı Tedbir alan Gölbaşı ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri İlçe halkının güven ve asayişi için aralıksız çalışıyor.

Kaynak : PHA