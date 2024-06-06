Ankara’da gerçekleştirilen seçimlerde, 448’i CHP delegesi olan toplam 765 delege oy kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimde 515, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı. Birinci başkan vekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ikinci başkanvekili ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; Yedek katip üyeler ise Haymana Belediye Başkanı Levent Tunç ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün seçildi.

Belediye Başkanı Tutdere’nin encümen üye olduğu seçimlerde, seçilen diğer encümen üyeler ise şöyle şekillendi: Ayşe Ünlüce, Özlem Çerçioğlu, Vahap Seçer, Filiz Gencan Akın, Bilgihan Erdem, Hasan Akgün, Filiz Ceritoğlu Sengel, Ayşe Serra Bucak, Rasim Arı, Mehmet Kasım Gülpınar, Mesut Özarslan. Seçimlerle ilgili açıklamada bulunan Tutdere, “Yerel seçimlerin ardından Belediyeler Birliğinde de yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık. Sayın İmamoğlu’nun da söylediği gibi TBB’nin en çalışkan, en adil ve en demokratik dönemini hep birlikte inşa edeceğiz. Seçim sonuçlarının tüm belediyelerimize hayırlı olmasını diliyor, Adıyaman’ımızı temsilen şahsımı encümen üye olarak öneren Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve oyları ile destek olan tüm delegelere teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA