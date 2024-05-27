Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gururu SOLOTÜRK, dün saat 17.00'de Şanlıurfa semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ikinci durağı Şanlıurfa oldu.

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde yaptığı gösterilerle hayranlık uyandıran Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 17.00'de Eyyübiye Millet Bahçesi’nde Şanlıurfalılarla buluştu.

Şanlıurfa semalarında muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştiren ekip, onları izleyen binlerce Şanlıurfalı’ya unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriyi izleyenler arasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da vardı. Vali Hasan Şıldak telsizle gökyüzünde uçuş yapan pilotlara selam göndererek, iyi uçuşlar diledi.