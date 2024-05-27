Belediye Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Başkan Tutdere, IFRI Türkiye Departmanı Direktörü Dorothee Schmid ile ekibine 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım alan Adıyaman’ın mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, “Öncelikle IFRI yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Adıyaman’ımızın ihtiyaç haritasına dair detaylı bilgiler aktardık. Kendilerinden de, Fransa’daki kalkınma ajansları ile irtibat kurulması, yine Fransa’daki belediyelerle kardeş belediyecilik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda destek aldık. Adıyaman’ımızda deprem yaralarının sarılması ve şehrimizin bir an önce ayağa kaldırılması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kaynak : PHA

ADIYAMAN (PHA)

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