Hastane yetkilileri, Önder'in hemodinamik stabilitesinin korunmasına rağmen nörolojik durumunun kötüleştiğini belirterek, “Nörolojik açıdan içinde bulunduğumuz tablo giderek bozulmaya başladı. Bu nedenle başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız. Hastamızın beyin refleksleri azaldı ve beyin ödemi devam etmektedir. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur ancak tüm bu bulgular hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Nörolojik Bulgularda Kötüleşme Var"

Doktorlar, ilk günlerde kalp problemlerinin ön planda olduğunu, ancak son günlerde nörolojik sorunların ağırlaştığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Hastamızda beyin reflekslerinde ciddi bir azalma mevcut. Hem klinik muayenelerde hem de elektrofizyolojik testlerde reflekslerde cevapsızlık hali belirginleşti. Beyin ödemi devam ediyor ve beyin şişmiş vaziyette. Beyin ölümü bulguları henüz yok ancak nörolojik durum giderek kötüleşiyor" denildi.

"Temkinli Bir İyimserlik İçindeyiz"

Açıklamada, hastanın kalp ve akciğer fonksiyonlarında belirli bir denge sağlandığı, ancak nörolojik kötüleşmenin akciğerlerde de bazı komplikasyonlara yol açtığı bilgisi paylaşıldı. Akciğer ödemi yaşandığı, entübasyon tüpünde oluşan kanamanın ise durduğu belirtildi. Doktorlar, şu an için vücudun oksijenlenmesi ve dolaşımında bir problem olmadığını, enfeksiyon riskine karşı dikkatli bir şekilde takip yapıldığını vurguladı.

Önder’in herhangi bir uyutucu ilaç kullanılmadan 8 gün boyunca takip edildiği ve bu süreçte uyanma ya da reflekslerde bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi. Hastane yetkilileri, "Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir tedavi süreci yürütüyoruz. Ancak şu aşamada ilerisi için bir beklenti belirtmek mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Tedavi Süreci Yakından Takip Ediliyor

Florence Nightingale Hastanesi yetkilileri, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ve düzenli bilgilendirme yapacaklarını duyurdu. Doktorlar, tedavi sürecinde sabır gerektiğini vurgularken, kamuoyundan da anlayış ve sabır beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA