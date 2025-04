Paşamezrası Köyü Muhtarı ve Dernek Başkanı Hüseyin Göçer ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Alkayış, burada yaptığı açıklamada, muhtarların halkın sorunlarını çözmede ve bu sorunları devletin ilgili kurumlarına iletmede ilk ve en temel yönetim birimi olduğunu söyledi.

"Muhtarlık Makamı Hak Ettiği Değeri Kazandı"

Muhtarlık kurumunun geçmişteki konumuna oranla bugün çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Alkayış, “Muhtarlık makamı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle yönetim mekanizmasının en temel ve ulaşılabilir unsuru haline gelmiştir. AK Parti olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Alkayış, muhtarların görevlerinin büyük bir fedakârlık gerektirdiğini belirterek, Adıyaman’ın 6 Şubat depremleri sonrası süreçte gösterdikleri gayret ve vatandaşlarla kurdukları güçlü iletişim sayesinde şehrin yeniden ayağa kalkmasına önemli katkılar sunduklarını dile getirdi.

"Projelerin Meyvesi Alınmaya Başlandı"

Alkayış, Adıyaman’ın kalkınmasına yönelik hükümet tarafından yürütülen proje ve yatırımların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, “Adıyaman’ımız günden güne daha da gelişiyor. Bundan sonra da memleketimizi daha ileriye taşımak için geceli gündüzlü çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımıza ve Vatandaşlarımıza Kapımız Her Zaman Açık"

Ziyaret sırasında muhtarların talep ve önerilerini de dinleyen Alkayış, hem muhtarlara hem de tüm vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı. Milletvekili Alkayış, “Gelen her talebi, her sorunu çözmek için hazırız. Muhtarlarımızla el birliğiyle çalışarak, Adıyaman’ı daha güçlü ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

