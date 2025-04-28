Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen aramalarda toplam 202 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlemlere başlandığı bildirildi. Soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PHA