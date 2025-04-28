Festivalin ardından Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol imzasıyla yayımlanan teşekkür mesajında, MOTOFEST’in düzenlenmesinde katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara şükran dilekleri iletildi. Vali Varol, özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, ilgili kuruluşlar, Adıyaman Motor Grubu, firmalar, esnaflar ve sivil toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkür etti.

Festivalin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için görev yapan güvenlik güçlerine de özel olarak teşekkür eden Vali Varol, Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor grupları ve motosiklet tutkunlarının MOTOFEST’e renk kattığını vurguladı. Ayrıca, ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne performansıyla festivale coşku kattığı ifade edildi.

Vali Varol, etkinliği duyurarak festivalin coşkusunu geniş kitlelere ulaştıran basın yayın organlarına da teşekkürlerini sunarken, MOTOFEST boyunca alana büyük ilgi gösteren Adıyamanlı hemşerilerine ve katkı sunan herkese şükranlarını iletti.

MOTOFEST’in Adıyaman’a yeni bir heyecan getirdiğini belirten Vali Osman Varol, mesajında, “3 gün boyunca festival alanına büyük bir ilgi ve katılım sağlayan, bizlerle bu coşkuyu paylaşan tüm hemşerilerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MOTOFEST'te Renkli Etkinlikler, Coşkulu Anlar

Adıyaman'da düzenlenen MOTOFEST, sadece motor tutkunlarını bir araya getirmekle kalmadı; festival süresince gerçekleştirilen etkinliklerle her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Festival alanında gün boyu devam eden aktiviteler, Adıyamanlılara moral ve keyifli vakit geçirme fırsatı sundu.

Etkinlikler kapsamında:

Motosiklet Gösterileri: Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen profesyonel motor sürücüleri, gösteri sürüşleri ve akrobasi şovlarıyla izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Festival alanında sergilenen motosiklet akrobasi gösterileri büyük ilgi gördü.

Müzik Konserleri: Festivalin en coşkulu anlarından biri, ünlü sanatçı Kıraç'ın sahne aldığı konser oldu. Kıraç, seslendirdiği sevilen şarkılarıyla festivale katılanlara müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca yerel sanatçılar da sahne alarak Adıyaman kültürüne özgü ezgileri seslendirdi.

Stantlar ve Sergiler: Alanda kurulan stantlarda, motosiklet ekipmanlarından yerel el sanatlarına kadar birçok ürün sergilendi. Adıyamanlı esnaf ve firmalar, yöresel ürünlerini tanıtma ve satma imkânı buldu.

Çocuklara Özel Alanlar: Festival, çocukları da unutmadı. Çocuklar için düzenlenen eğlenceli etkinlikler, yüz boyama atölyeleri, mini motosiklet eğitim parkurları ve çeşitli yarışmalar büyük ilgi topladı.

Yarışmalar ve Ödüller: Festival boyunca motor grupları arasında düzenlenen dayanıklılık yarışmaları, yavaş sürüş yarışları ve şovlar sonucunda çeşitli ödüller verildi.

Gastronomi ve Yöresel Tatlar: Etkinlik alanında Adıyaman’ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı gastronomi bölümü de kuruldu. Katılımcılar, Adıyaman mutfağının seçkin örneklerini tatma fırsatı buldu.

MOTOFEST Adıyaman’a Yeni Bir Gelenek Kazandırdı

Adıyaman MOTOFEST’in gördüğü yoğun ilgi, organizatörler ve yetkililer tarafından geleceğe yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Adıyaman Valiliği, festivalin bundan sonraki yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale getirilmesi için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Festival sayesinde Adıyaman’ın tarihi ve kültürel değerleri daha geniş kitlelere tanıtılırken, şehre ekonomik ve sosyal canlılık da kazandırıldı.

Kaynak : PHA