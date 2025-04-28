Yapılan incelemeler sonucunda, 16 bin 434 binanın herhangi bir hasara uğramadığı tespit edilirken, bin 640 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi. Bakan Kurum, “İstanbul'da hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar; 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, bin 640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kurum, incelemelerin tamamlanmasının ardından hasarlı binalar için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Öte yandan, İstanbul genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarında, vatandaşlardan gelen başvurular ve ihbarlar da dikkate alınıyor. Bakanlık, depremin etkilediği bölgelerde güvenlik önlemleri kapsamında gerekli tahliye ve güçlendirme çalışmalarını da değerlendirme sürecine alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyuna ayrıntılı bilgi verileceği bildirildi.

Kaynak : PHA