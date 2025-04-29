Ankara’da düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik açıklamalarda bulunurken, sosyal medya üzerinden yargı mensuplarını hedef alan yorumların ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

"Yargı Kararları Elbette Eleştirilebilir Ancak..."

Konuşmasında, hukuk devletinde yargı kararlarının eleştirilebileceğini ancak bunun belirli sınırlar içinde olması gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları söyledi:

“Yargı kararlarının, hukuk sistemimiz içinde denetim mekanizması vardır. Hatalı kararlar istinaf, temyiz gibi yollarla düzeltilebilir. Ancak dosyanın içeriğine vakıf olmadan, delilleri bilmeden peşin hüküm vermek; yargı mensuplarını hedef alan söylemlerde bulunmak, hem vicdana hem de hukuk devleti anlayışına aykırıdır.”

"Yargı Mensupları Adaletin Yaşayan Vicdanıdır"

Yargı teşkilatının fedakârca çalışan mensuplarına övgüyle değinen Bakan Tunç, “Hakim ve savcılarımız sadece yasa hükümlerini uygulamakla kalmaz; aynı zamanda maddi gerçeği tarafsız bir vicdan ile ortaya koyan kararların mimarlarıdır. Yargı, milletin adaletle kurduğu en güçlü bağdır” ifadelerini kullandı.

“Adil Olmak Kadar Adil Görünmek de Önemlidir”

Tunç, yargının medya ve kamuoyuyla iletişiminin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılacağını da duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonun yargı teşkilatını yıprattığını belirten Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yargı teşkilatımız özellikle sosyal medyada asılsız haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. Olayın aslı bilinmeden yapılan paylaşımlar milyonlara ulaşıyor, doğru bilgi ise çok daha az kişiye erişiyor. Bu nedenle doğru bilgilendirme için Adalet Bakanlığı, Başsavcılıklar, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve gerekirse Hâkimler Savcılar Kurulu süratle açıklama yapmalıdır. Basının da bu yönde bizden beklentisi var.”

“Bağımsız Türk Yargısı Umut Kapısıdır”

Toplumun adalete olan güveninin, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde inşa edileceğini söyleyen Bakan Tunç, yargı mensuplarına yönelik karalama kampanyalarına sessiz kalmayacaklarını belirtti:

“Yargı bağımsızdır, görevini yapar. Karanlıkta ışık arayan her bireyin umudu olan bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz yaklaşımlara asla sessiz kalamayız.”

Kaynak : PHA