"Milli Güvenliğin Sağlanması Amacıyla İlan Edildi"

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kararın milli güvenlik, kamu düzeni ve asayişin korunması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."

Geçici Güvenlik Bölgeleri

Geçici güvenlik bölgesi ilan edilen alanlar şunlar:

Bestler Dereler Bölgesi (Merkez ilçe sınırları)

Gabar Dağı Bölgesi (Merkez ve Güçlükonak ilçesi sınırları)

Cudi Dağı Bölgesi (Merkez, Silopi ve Cizre ilçesi sınırları)

Kurt Dağı Bölgesi (Merkez, Silopi ve Uludere ilçesi sınırları)

Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları Bölgeleri (Beytüşşebap ilçesi sınırları)

Altındağları Bölgesi (Beytüşşebap ilçesi sınırları)

Oymakaya Bölgesi (Beytüşşebap ve Uludere ilçesi sınırları)

İzin Almayanlara Cezai İşlem Uygulanacak

Şırnak Valiliği, belirtilen bölgelere giriş yapmak isteyen vatandaşların 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin alması gerektiğini vurguladı. İzin alınmadan yapılan girişlerin, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işleme tabi olacağı belirtildi.

Valilik, yasa dışı unsurlara yönelik alınacak tedbirler nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi adına bu kararın alındığını ve kamuoyunun bilgisine sunulduğunu açıkladı.

Geçici Güvenlik Uygulaması 15 Gün Sürecek

Geçici güvenlik uygulamasının 27 Ocak 2025 ile 10 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacağı bildirildi. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından bu kurallara uymasının önemine dikkati çekerek, kamu düzeninin sağlanması adına her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini duyurdu.

Kaynak : PHA