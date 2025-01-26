"Miraç Kandili, Manevi Dünyamızı Aydınlatan Müstesna Bir Gece"

Milletvekili Şan, Miraç Kandili’nin yalnızca bir yükseliş değil, aynı zamanda hoşgörü, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir vesile olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Miraç Kandili, gönüllerimize huzur ve umut taşıyan, manevi dünyamızı aydınlatan müstesna bir gecedir. Peygamber Efendimiz’in (SAV) kutlu yolculuğunu idrak ettiğimiz bu anlamlı gece, hoşgörüyü, yardımlaşmayı ve kardeşliği bizlere yeniden hatırlatmaktadır. Miraç yalnızca bir yükseliş değil, aynı zamanda arınma, yenilenme ve dayanışma vesilesidir."

"Birbirimize Sevgiyle Kenetlenmeliyiz"

Mesajında toplumsal birlik ve beraberlik çağrısı yapan Şan, Miraç Kandili’nin anlamına uygun şekilde hareket etmenin önemine vurgu yaptı:

"Bu mübarek gecede, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızı gözden geçirerek, daha iyi bir insan ve daha güçlü bir toplum olma yolunda çaba göstermeliyiz. Kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimize sevgiyle kenetlenmeli ve bu kutlu gecenin anlamına uygun şekilde dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Miraç Kandili, kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek için eşsiz bir fırsattır."

"Dualarımız Kabul, Kandilimiz Mübarek Olsun"

Milletvekili Şan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımız kabul, kandilimiz mübarek olsun."

Kaynak : PHA