"Siyasetçilerin Kayıkçı Kavgası" Eleştirisine Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, otel yangını faciasına ilişkin tartışmaları "siyasetçilerin kayıkçı kavgası" olarak nitelemesini eleştiren Babacan, şu sözlerle yanıt verdi:

"Sen de siyasetçisin. Siyasetçi değil misin? Bugün ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam, Devlet Denetleme Kurulu’nu toplarım. Çıkan raporu bir heyete verip, ‘Arkadaş, ben bu ülkede bir daha can kaybı istemiyorum, çözüm üretin’ derim. Akademisyenleri, teknisyenleri bu sürece dahil ederim. Yeni bir yangın, kural, denetim ve yaptırım sistemi kurarım. Ancak böyle çözülür bu işler."

"Hakikate Karşı Bir Korsanlık Faaliyetini Engelledik"

Babacan, otel faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla ilgili tartışmalara da değinerek, raporun gerçek olduğunu ancak ele geçiriliş yöntemine "korsan" denildiğini belirtti. Babacan, şunları söyledi:

"O rapor, milletin malıdır. Bizim o raporu alenileştirmemiz, hakikate karşı yapılan bir korsanlık faaliyetini engellememizden kaynaklanıyor. Adalet arayışına karşı yapılan her türlü müdahaleye karşı dururuz. Kimse yargıyı baskı altına almamalıdır."

"Yalanlarla Beni Karalamaya Çalışıyorlar"

Babacan, halası Hatice Babacan ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Hatice Babacan’ın hayatta olduğunu vurgulayan Babacan, iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"Hatice Babacan benim halamdır ve hayatta. Ama troller, sağ olan bir insanı Yahudi mezarlığına gömüyor. Bu, paralı trollerin Türkiye genelinde WhatsApp gruplarıyla yaydığı bir yalandır. Böyle iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunların vebali büyüktür."

"Siyaseti Dürüstçe Yapın"

Babacan, siyasetin dürüst ve ilkeli yapılması gerektiğini belirterek, iktidarın yalan ve manipülasyonlarla halkı kandırmaya çalıştığını savundu. Babacan, şunları söyledi:

"İktidar olacaksan dürüstçe ol. Doğruları söyle. Yalanlarla bir yere varılamaz. Halkın güvenini kazanmak için adaleti ve hakkaniyeti esas almak gerekir."

"Hem Türkiye’yi Hem Dünyayı Biliyorum"

Babacan, kendisine yöneltilen "Batı’nın adamı mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Hem Türkiye’yi hem dünyayı bilen bir insanım. Çıkrıkçılar Yokuşu’nun tozunu yutarak yetiştim. Çin’den Rusya’ya, Davos’tan Oxford’a kadar farklı ülkelerde konuşmalar yaptım. Bana karşı yürütülen karalama kampanyaları sonuçsuz kalır. Çamur tutmaz."

"Biz Tertemiz Siyaset Yapıyoruz"

Babacan, AK Parti’nin yürüttüğü politikaları eleştirerek, "Biz tertemiz siyaset yapıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi hak ettiği yere taşımaktır. Bu ülkenin potansiyeli çok büyük ama mevcut yönetim bunu kullanamıyor" dedi.

Kaynak : PHA