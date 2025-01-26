Deprem Sonrası Çalışmalar Değerlendirildi

Külafhöyük köyündeki programda konuşan Milletvekili Alkayış, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası bölgede yapılan çalışmalar ve inşa edilen köy konutları hakkında bilgi verdi. Depremin Adıyaman genelinde ciddi can ve mal kaybına yol açtığını belirten Alkayış, deprem yaralarının hızla sarılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bölgede köy konutlarının bir kısmının inşa faaliyetlerinin tamamlandığını, bir kısmının ise bitme aşamasına geldiğini ifade eden Alkayış, kısa sürede tüm kalıcı konutların tamamlanacağını ve vatandaşların yeni evlerine kavuşacağını söyledi.

“Hizmet İçin Gayretle Çalışıyoruz”

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın köylerinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem nedeniyle köylerimizdeki altyapı, kilitli parke, üstyapı, içme suyu ve çöp toplama gibi hizmetler sekteye uğramış olsa da İl Genel Meclisimizin ve muhtarlarımızın yoğun gayretleri sayesinde köylerimiz eski güzelliğine kavuşmaya başladı. İnşa ve ihya çalışmaları önemli bir ivme kazandı.”

Cumhurbaşkanı ve Kurumlara Teşekkür

Bölgedeki yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümet, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Alkayış, kalıcı konutların tamamlanmasıyla birlikte halkın yeni evlerinde huzurla yaşayacağını belirtti.

Sorunlar Dinlendi, Çözümler Konuşuldu

Toplantıda bölge muhtarları ve vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Milletvekili Alkayış, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşların memnuniyetini artırmak için her türlü mesaiyi harcayacaklarını ifade eden Alkayış, şöyle konuştu:

“Halkımızın sorunlarını çözmek ve hizmet götürmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Birlikte daha güçlü bir Adıyaman inşa edeceğiz.”

Muhtarlardan ve Vatandaşlardan Teşekkür

Toplantıya ev sahipliği yapan Külafhöyük Köyü Muhtarı ve diğer bölge muhtarları, Milletvekili Alkayış’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, çalışmaların devamlılığından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak : PHA