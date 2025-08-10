Depremin ardından bölgede art arda sarsıntılar kaydedildi. AFAD, saat 20.01’de 4,6, saat 20.04’te 4,1 ve saat 20.06’da 4,0 büyüklüğünde üç artçı deprem yaşandığını bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise ana depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlk andan itibaren tüm kurumlar harekete geçti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun” ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya: “1 bina yıkıldı, 2 kişi kurtarıldı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçesinde 1 binanın yıkıldığını belirtti. Yerlikaya, “Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir” dedi.



AFAD: “Ekipler sahada, taramalar sürüyor”

AFAD, deprem ihbarının ardından Balıkesir başta olmak üzere çevre illerden arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, saha taramalarının devam ettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre, bazı binalarda hafif ve orta derecede hasar tespit edildi.



Bölge illerinde hissedildi

Sındırgı merkezli deprem; İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne gibi birçok ilde de hissedildi. Sarsıntı sırasında vatandaşların bir kısmı panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.



Valilik ve belediyelerden uyarılar

Balıkesir Valiliği, kriz merkezinin oluşturulduğunu, tüm ekiplerin sahada görev yaptığını duyurdu. Sındırgı Belediyesi de artçı depremler nedeniyle hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.



Artçılara karşı dikkat çağrısı

AFAD ve uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların bir süre devam edebileceğini belirterek, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve riskli binalardan uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

