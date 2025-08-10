Depremin ardından saat 20.01’de 4,6, saat 20.04’te 4,1 ve saat 20.06’da 4,0 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İlgili tüm kurumlarımız harekete geçti”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.”



AFAD: “Ekipler sahada, tarama çalışmaları sürüyor”

AFAD’dan yapılan açıklamada, depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin saha taraması başlattığı, ilk belirlemelere göre can kaybı bulunmadığı, bazı yapılarda hafif hasar tespit edildiği bildirildi. Ekiplerin köy ve mahallelerde detaylı inceleme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.



Bölge illerinde de hissedildi

Balıkesir merkezli deprem, başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir, Çanakkale, Manisa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Deprem sırasında vatandaşların bir kısmı panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.



Yerel yönetimlerden açıklamalar

Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm ekiplerimiz sahada görev başında olup gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışında bilgi ve söylentilere itibar etmemeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.

Sındırgı Belediye Başkanı da deprem sonrası ilçede kriz masası oluşturulduğunu, herhangi bir can kaybı bulunmadığını ancak bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu açıkladı.



Artçılara karşı uyarı

AFAD ve uzmanlar, ana sarsıntının ardından bölgede artçı depremlerin bir süre devam edebileceğini belirterek, vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA