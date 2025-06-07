Günler öncesinden tüm biletleri tükenen konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Simge, enerjisi ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen başarılı sanatçı, Harbiye sahnesinin kendisi için özel anlamlar taşıdığını dile getirdi. “Yıllar önce Harbiye’de izlediğim ilk konser Sezen Aksu’ydu. O an, bir gün bu sahnede olmayı ve Sezen Aksu’yu izlerken hissettiğim heyecanı yaşamayı hayal etmiştim,” diyen Simge, bu özel geceye Sezen Aksu’nun şarkılarından oluşan özel bir bölümle hazırlandığını belirterek duygusal anlar yaşattı.

Yeni Şarkı 20 Haziran’da Dinleyiciyle Buluşuyor

Sahne öncesi yaptığı samimi açıklamalarda, zorlu bir dönemden geçtiğini ancak müzikle yeniden güç bulduğunu ifade eden Simge, merakla beklenen yeni şarkısının da müjdesini verdi: “Aslında şarkım daha önce çıkacaktı. Klibi bile hazırdı. Ama bazı nedenlerle ertelemek zorunda kaldım. Şimdi her şey tamam ve 20 Haziran Cuma günü yeni şarkım müzik severlerle buluşuyor. Şarkının adı “Mucize””

Geceye Yasemin Sakallıoğlu , Devrim Özkan, Seda Önder gibi ünlü isimler de izleyici olarak katıldı. Hem müzikal zenginliği hem de duygu yüklü anlarıyla Simge’nin Harbiye konseri, dinleyiciler tarafından uzun süre unutulmayacak bir gece olarak hafızalara kaz