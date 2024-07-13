Olay, 10 Temmuz günü Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Samanköy Konteyner Kent içerisinde meydana geldi. Daha önceden husumetleri bulunan E.P. ve M.Ş. isimli şahısların aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Ş. isimli şahıs yanında bulunan silahı kullanarak E.P. isimli şahsı hayati tehlikesi bulunmayacak seviyede yaralamıştır. Olay sonrasında şüpheli M.Ş. ve M.Ş. isimli şahıslar yakalanmış, olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yakalanan M.Ş isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Malatyamızın var olan huzur ve güven ortamının korunması için her alanda mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.” İfadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA