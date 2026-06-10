Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan çoban için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesi Sit Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki çoban Metin Dizek için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD arama kurtarma ekipleri, Jandarma ve Jandarma Asayiş Komando Timleri, UMKE güvenlik korucuları sevk edildi. Gece saat 23.05 itibarıyla başlatılan arama ve tarama faaliyetleri, zorlu arazi şartlarına rağmen karanlıkta aralıksız sürdürüldü. Sabahının ilk ışıklarıyla birlikte, ekiplerin görüş mesafesinin artmasıyla arama çalışmaları daha geniş bir alana yayılarak yoğunlaştırıldı. Dizek'i arama çalışmaları, dron desteği ve profesyonel ekiplerin koordinasyonunda titizlikle devam ediyor.