Siirt’te 78 yaşındaki bir hastanın böbreğinde tespit edilen tümör, ileri cerrahi yöntemler kullanılarak başarıyla çıkarıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, böbreğe giden damar akışı durdurulmadan müdahale edilmesi dikkat çekti. Şırnak’tan sevk edilen hastanın sağ böbreğinde yaklaşık 3 santimetrelik kitle tespit edilirken, yapılan değerlendirmelerin ardından hasta başka bir merkeze yönlendirilmeden ameliyata alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığı, ameliyat sonrası süreçte hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Siirt’te gerçekleştirilen bu operasyon, bölgede ileri cerrahi tekniklerin etkin şekilde uygulanabildiğini ortaya koydu.

İleri Cerrahi Teknik Kullanıldı

Operasyonda “off-clamp” olarak bilinen yöntem tercih edildi. Bu teknik sayesinde böbreğe giden ana damar sıkılmadan cerrahi müdahale gerçekleştirildi.

Kan Akışı Durdurulmadan Müdahale Edildi

Kullanılan yöntemle kan dolaşımı kesilmeden tümör çıkarıldı. Bu sayede böbrek dokusunun zarar görmesinin önüne geçildi.

Ameliyat Başarıyla Tamamlandı

Yaklaşık 1,5 saat süren operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ameliyatın ardından yapılan kontrollerde hastanın böbrek fonksiyonlarının normal seyrettiği öğrenildi.

Taburculuk Süreci Planlandı

Hastanın ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, taburculuk sürecinin planlandığı bildirildi.

Bölgede Sağlık Hizmetleri Güçleniyor

Yetkililer, gerçekleştirilen operasyonun hem hastaların organ fonksiyonlarının korunması hem de bölgedeki sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.