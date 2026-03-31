Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Balkan Şampiyonlarını makamında ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14 Mart 2026 tarihinde İzmir'de düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Adıyamanlı milli sporcular büyük başarı elde etti. Milli sporcular Muhammed Emir Işık Balkan Şampiyonu olurken, Kader Dost üçüncülük elde etti. Vali Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve antrenörleriyle birlikte sporcuları kabul etti.

Sporcularla gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Varol, azmin, inancın ve disiplinin bu tarihi başarının temelini oluşturduğunu belirtti.

Vali Varol, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:,

'Balkan Şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartan, milletimize büyük bir sevinç yaşatan kıymetli sporcularımızı yürekten kutluyor; ay-yıldızlı bayrağımızı daha nice uluslararası arenalarda zirveye taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz.'

