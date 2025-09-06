İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 225 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Operasyon sonucu, 13’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları, İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.”

“Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz.”

