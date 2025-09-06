Atlantis Yapım organizasyonu, SM Production ve Turuncu Partners imzası taşıyan, günler öncesinden biletleri tükenen konser, şehrin en keyifli yaz sonu buluşmalarından biri olarak hafızalara kazındı. Doğulu, her zamanki enerjisi, sahnedeki güçlü performansı ve unutulmaz repertuarıyla dinleyicilere eşsiz bir gece yaşattı.

Konserine “Ara Beni Lütfen” şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu, gece boyunca “Baş Harfi Ben” ve “Kardan Kadın”gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Işık ve görsel şovlarla büyüleyici bir atmosfer yaratan Doğulu, hem müziği hem de danslarıyla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Doğulu’ya sahnede başarılı müzisyenlerden oluşan ekibi ve profesyonel dansçıların yanı sıra yeğeni Arya Doğulu da back vokalleriyle eşlik etti.

Türk pop müziğinin yıldız ismi, sevenlerinin alkışlarıyla bis yaparak “Olmaz” ve “Tükendim Ben” şarkılarını seslendirerek sahneden ayrıldı.