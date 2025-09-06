Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

