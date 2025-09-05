Çay eşliğinde samimi sohbet



Kaldırımda toplu halde oturan esnafa selam vererek yanlarına geçen İl Başkanı Kablan, kendisine ikram edilen çay eşliğinde sohbet etti. Kablan, esnafın gündelik sorunlarını, karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini tek tek dinledi.



Kablan, burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Bizim için en değerli şey, vatandaşımızın ve esnafımızın sesine kulak vermektir. Çünkü şehrimizin nabzı sokakta, çarşıda, pazarda atar. Esnafımız hem ekonomik hayatın hem de toplumsal dayanışmanın temel direğidir. Onların görüşleri ve önerileri bizim için yol göstericidir” ifadelerini kullandı.



“İstişare kültürünü önemsiyoruz”



İl Başkanı Kablan, esnafla yaptığı sohbetin yalnızca bir buluşma olmadığını, aynı zamanda AK Parti’nin siyaset anlayışını ortaya koyan bir tablo olduğunu belirterek, “Biz hiçbir zaman masa başında siyaset yapan bir parti olmadık. Vatandaşımızın arasında, esnafımızın yanında olduk. İstişare kültürünü önemsiyoruz. Çözüm arayışımızda halkımızın görüşlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz” dedi.



Esnaftan teşekkür



Çarşı esnafı ise İl Başkanı Kablan’ın bu samimi ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Esnaflar, “Başkanımızın bizim yanımıza gelerek, bizimle aynı ortamda oturması ve halimizi sorması bizler için çok değerli. İlgisi ve samimiyeti bizleri mutlu etti” diye konuştu.

