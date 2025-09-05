62 kalem malzeme hazır bulunduruluyor



Adıyaman Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan lojistik odada, olası bir afet sırasında en fazla ihtiyaç duyulan malzemeler yer aldı. Jeneratör, portatif aydınlatma sistemleri, telsiz, temel arama-kurtarma ekipmanları, ilkyardım çantaları, battaniye, içme suyu ve diğer acil durum malzemelerinden oluşan 62 kalem ekipman, mahallelinin acil ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandı.



Oda, yalnızca bir depo değil, aynı zamanda afet anında mahallelinin ilk koordinasyon merkezi olacak şekilde düzenlendi. Belediye ekipleri tarafından bu malzemelerin düzenli olarak kontrol ve bakımı yapılacak.



Tutdere: “Afetlere karşı dirençli bir Adıyaman inşa edeceğiz”



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, proje kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“6 Şubat depremleri bize afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu doğrultuda mahalle ölçeğinde hızlı ve organize müdahaleyi mümkün kılacak lojistik destek odalarını hayata geçiriyoruz. Mehmet Akif Mahallemize teslim ettiğimiz bu oda, sadece bir malzeme deposu değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, bilinçli hazırlığın ve yerel gücün bir göstergesidir. Tüm mahallelerimize bu odaları kurarak afetlere karşı dirençli bir Adıyaman inşa edeceğiz.”



Muhtar Dağ: “Depremde bu malzemeler olsaydı birçok insana daha erken ulaşabilirdik”



Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağ, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi:



“Bu lojistik oda, mahallemizin güvenliği açısından çok değerli bir adım. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederim. İçerisinde olası afetlerde kullanılmak üzere çok sayıda hayat kurtaran alet ve teçhizat var. Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak bakımları da yapılıyor. Başkan Tutdere tarafından başlatılan bu projeyi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz.”



33 mahalle için hazırlık sürecek



Proje kapsamında Adıyaman’ın tüm mahallelerinde benzer lojistik odaların kurulacağı ve her bir odanın afetlere karşı mahalle ölçeğinde hızlı müdahale imkânı sağlayacağı belirtildi.



Adıyaman Belediyesi’nin bu çalışması, 6 Şubat depreminde yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan derslerle birlikte, kentin afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

