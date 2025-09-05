“Çalışmalarınız bizim sahadaki gücümüz oluyor”



Başkan Tutdere, yaptığı konuşmada zabıta teşkilatının belediye ile vatandaş arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu vurguladı:



“1–7 Eylül tarihleri arasında ülkemizin her yerinde olduğu gibi Adıyaman’ımızda da Zabıta Haftası’nı kutluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zabıta, belediyemizin sokaktaki görünen yüzüdür, halkla belediye arasında bir köprüdür. Sizlerin sahada gösterdiği çalışma, güler yüz ve vatandaşla kurduğu diyalog, bizim en büyük gücümüzdür. Halk sağlığından güvenliğine, pazar yerlerinden denetimlere kadar üstlendiğiniz sorumluluk çok kıymetlidir.”



“Halkı doğru bilgilendirmek sizlerin de görevi”



Kentte yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Tutdere, zabıta personelinin doğru bilgilendirme konusunda da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti:



“Adıyaman’ın yaşadığı su sorununun sebeplerini biliyorsunuz. Halkın içinde olduğunuz için doğru bilgiyi anlatmak da sizlerin görevidir. Çünkü belediyemizin hizmetlerini en iyi sizler aktarırsınız. Siz anlatmazsanız başkaları yanlış anlatır. Bu nedenle çalışmalarımızı gururla paylaşmanızı istiyorum.”



“Dayanışma ile Adıyaman’ı ayağa kaldıracağız”



Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı verdi:



“Bugüne kadar tüm birimlerimiz arasında güçlü bir dayanışmayla yol aldık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizler bu memleketin evlatlarısınız. Şehrimizin ayağa kalkması, geleceğe hazırlanması için sizlerin gayreti büyük önem taşıyor. İşinizi hukuka ve mevzuata uygun yaptığınız sürece halkımızın duası da desteği de sizinle olacaktır. Hepinizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, sağlıklı ve başarılı çalışmalar diliyorum.”



Zabıta personeli, Başkan Tutdere’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, program günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak : PHA