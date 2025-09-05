Evinde cephanelik çıktı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada: 2 adet tabanca, 4 adet şarjör, 3 adet av tüfeği, 280 adet tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu.



Adli soruşturma başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” ile “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun” hükümlerine muhalefet suçlarından adli soruşturma başlatıldı.



Jandarmadan kararlılık mesajı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA