Çelenk Sunma Töreni Valilik Önünde



Kutlamalar sabah saat 09.00’da Valilik Önü Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören devam edecek.



Ana Program Örenli İlkokulu’nda



İlköğretim Haftası’nın ana programı ise saat 10.00’da Örenli İlkokulu Bahçesi’nde yapılacak. Programda şu etkinlikler yer alacak:



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol konuşmaları

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması

Öğrenci korosu ve halk oyunları gösterisi

İlk ders zili ve sınıflara giriş

Hediye fidan dağıtımı ve fidan dikimi

Öğretmenler Odası buluşması

Vali Osman Varol’dan Davet



Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, program için yaptığı davette şu ifadeleri kullandı: “Geleceğe hazırladığımız çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarına adım attıkları bu özel günü kutlamak amacıyla düzenlediğimiz İlköğretim Haftası programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, katılımınızdan onur duyuyoruz.”



İlköğretim Haftası’nın Önemi



Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında kutlanan İlköğretim Haftası, çocukların eğitim hayatına ilk adımlarını attıkları anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Hafta boyunca Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle öğrenciler eğitime başlarken, veliler ve öğretmenler de yeni dönemin heyecanını paylaşıyor.

Kaynak : PHA